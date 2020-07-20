Разумков: экономика понемногу выходит из кризиса

Председатель Верховной Рады заявляет, что экономика Украины еще не прошла низшую точку падения, хотя в Минфине ранее заявляли, что экономика начала восстанавливаться.



"Согласно прогнозам, в Еврозоне в 2020 году предполагается спад экономики почти на 9%, в следующем году - рост лишь на 6%. Это приводит к изменению приоритетов для каждого из государств. Главным изменением является переориентация на внутренних производителей, продвижение собственной экономики государств. Работать в режиме запуска экономики невозможно", - сказал Разумков на итоговой пресс-конференции в понедельник, 20 июля.



Он отметил необходимость находить ключевые точки роста, концентрировать внимание на областях, которые нуждаются в дополнительной поддержке.



"Если мы говорим о выполнении бюджета, к июню бюджет выполнен на 88%, сейчас - 92%. Экономика понемногу выходит из кризиса. Говорить, что мы вышли полностью или о росте - рано", - отметил Разумков.

