Российская элита получила вакцину от COVID-19 с побочными эффектами, - Bloomberg

Десятки представителей российской деловой и политической элиты получили доступ к экспериментальной вакцине против COVID-19 еще в апреле 2020. Вакцина может вызвать побочные эффекты.



Об этом сообщает агентство Bloomberg.



По информации агентства, вакцина была разработана институтом им. Гамалеи в Москве. Прототипом является вирусная векторная вакцина, основанная на человеческом аденовирусе - вирусе простуды - слитым с белком шипа SARS CoV-2, чтобы стимулировать иммунный ответ.



Программа, в рамках которой бизнесменам правительственным чиновникам была предоставлена возможность добровольно участвовать в приеме доз экспериментальной вакцины, является законной, но держится в секрете, отмечает агентство.



По словам исследователя, знакомого с программой, в нее были вовлечены несколько сотен человек. Агентство Bloomberg подтвердило десятки, но ни один из них не позволил опубликовать их фамилии.



В то же время директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что не знает о доступе российских политиков и бизнесменов к российской вакцине от COVID-19.



"Ничего не знаю про крупных (бизнесменов. - ред.), и про мелких тоже", - сказал Гинцбург агентству "Интерфакс".



Один из топ-менеджеров, который принимал вакцину, сказал, что у него нет побочных эффектов. Он сказал, что решил рискнуть участвовать в эксперименте, чтобы жить нормальной жизнью и проводить деловые встречи. Другие участники сообщили о лихорадке и мышечных болях после получения уколов.



Некоторые руководители крупных компаний заявили, что отказались от предложения, поскольку вакцина все еще нуждается в тестировании и еще не подтверждена как безопасная. Один бизнесмен заявил, что он отказался от участия после того, как его доктор сказал ему, что потребуется хотя бы год, чтобы понять риски.



Российская вакцина похожа на вакцину, разрабатываемую китайской компанией CanSino Biologics, которая уже находится на второй стадии испытаний с дальнейшими планами в Канаде.

