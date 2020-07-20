Разумков: говорить о потере доверия к Раде пока рано

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что говорить о потере доверия населения к парламенту пока рановато.



Об этом он заявил в понедельник, 20 июля, во время итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос о результатах соцопросов, которые демонстрируют снижение доверия к Раде, сообщает корреспондент Укринформа.



Об этом он заявил в понедельник, 20 июля, во время итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос о результатах соцопросов, которые демонстрируют снижение доверия к Раде, сообщает корреспондент Укринформа.



"К сожалению, доверие к власти всегда будет падать. Я не помню таких примеров не только в истории украинской демократической власти, чтобы был рост. Если мы посмотрим на украинские реалии при действующей власти, то были и положительные всплески. Конечно, в общем тренд идет немного по отрицательной кривой, но говорить о потере доверия к парламенту пока рано", - отметил Разумков.



По его словам, Верховная Рада - это наиболее открытый орган, работа которой постоянно транслируется, и все видят ее результаты.



"Рада состоит из большого количества политических фигур, которые также создают политический контент и не всегда несут положительный имидж для парламента. Это правда, и с этим надо бороться и исправлять", - отметил Разумков.



Однако в целом, отметил он, все ветви власти работают слаженно и в одном направлении.



Как сообщалось, опрос, проведенный социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива» с 3 по 9 июля 2020 года, показал, что Верховной Раде полностью доверяют лишь 2% опрошенных граждан, еще 16,6% - скорее всего доверяют.



