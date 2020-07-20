Зеленский назвал убийство Шеремета позором Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы должны сделать все, чтобы найти настоящих убийц, организаторов и заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета, и назвал это преступление «позором для Украины». Об этом он написал на своей странице в Facebook.



«Сегодня четвертая годовщина со дня убийства Павла Шеремета. В Белоруссии, России и Украине он стоял за ценности демократии, права и свободы человека. Прежде всего — за право гражданина на свободную мысль и слово. И обязанность власти быть честной, прозрачной и ответственной перед гражданами», — отметил Зеленский.



Он добавил, что «дерзкое убийство» Шеремета стало «потерей для всех независимых СМИ и журналистов».



Зеленский подчеркнул, что дело находится под пристальным вниманием и контролем всего украинского общества. Президент уточнил, что важно показать миру исполнителей и заказчиков преступления.



Ранее 20 июля в Киеве установили памятный знак в честь Шеремета, сообщает «Страна.ua». Монумент в виде смятого чистого листа бумаги установлен на улице Ивана Франко, неподалеку от места гибели журналиста.



Шеремет погиб в 2016 году в Киеве при взрыве машины. Спустя три года в убийстве обвинили ветеранов боевых действий на Донбассе и волонтеров. По версии следствия, они хотели дестабилизировать ситуацию в Украине. Никто из подозреваемых в совершении преступления не признает вины.

