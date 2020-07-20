В Черном море стартовали украинско-американские учения "Си Бриз 2020"

В Черном море стартовали учения "Си Бриз 2020", в которых принимают участие восемь стран, сообщил командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа. "Это учение мы проводим с 1997 года между Украиной и США, и для украинской стороны это один их главных инструментов вступления Военно-морских сил в НАТО.



В этом году в нашем учении принимают участие восемь стран. Помимо Украины и Соединенных Штатов, это Болгария, Грузия, Испания, Турция и Норвегия (и Румыния - ИФ)", - сказал Неижпапа в ходе телефонного брифинга в понедельник.



Он отметил, что в связи с пандемией коронавируса были уменьшены объемы этого учения до одной недели.



"В учениях примут участие более 20 кораблей и летательных аппаратов. Основная цель этого учения - проведение международной морской операции по безопасности в кризисном районе. Вы все знаете, что Черное море, к сожалению, давно уже перестало быть стабильным. Потому такие учения как "Си Бриз" или "Бриз" Болгарии являются подтверждением тому, что Соединенные Штаты и партнеры, страны НАТО поддерживают мир и стабильность в нашем черноморском регионе", - подчеркнул командующий ВМС ВСУ.



Также он указал, что рад тому, что в учениях "Си Бриз" уже традиционно принимает участие тактическая группа НАТО.



"Это еще раз подчеркивает, что страны НАТО и партнеры поддерживают решение Украины о вступлении в НАТО", - добавил Неижпапа.



Он сообщил, что на протяжении этой недели будет проведено много тренировок и учений, в частности по противовоздушной и противокорабельной обороне, спасанию на море и другие.



Командующий 6-го флота США вице-адмирал Юджин Блэк подчеркнул, что Черное море - это жизненно важный водный путь, который является критическим для морской торговли и стабильности в Европе.



"Черное море - это жизненно важный водный путь. Он критический для морской торговли и стабильности в Европе. Так что когда люди спрашивают, почему нации не Черного моря принимают участие (в "Си Бриз" - ИФ), это потому что США, НАТО, союзники и нации-партнеры осознают важность не только поддержания стабильного и процветающего региона Черного моря, но и важность возможности работать вместе и сдерживать агрессию противника", - сказал он.



По данным информагентства Минобороны Украины "АрмияInform", в текущем году из-за пандемии коронавируса международные учения серии "Си Бриз" ограничатся только морской фазой с привлечением авиации. Все совместные мероприятия будут разворачиваться в акватории Черного моря без контакта личного состава. В процессе учений корабли стран-участниц будут проводить совместные тактические маневры, тренироваться по организации связи, противоминных действий, передачи грузов на ходу. Экипажи кораблей и катеров отработают вопросы взаимодействия с тактической и морской авиацией, отработают задачи операций по морскому перехвату и досмотру судна-нарушителя, выполнят задание по усилению охраны и обороны важных объектов морской инфраструктуры и море-хозяйственного комплекса.



Международные учения продлятся семь дней. В учениях запланировано участие ракетного эсминца типа "Арли Берк" USS Porter и патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США, а также кораблей постоянной военно-морской группы НАТО, которые уже прибыли в Черное море. Всего в "Си Бриз-2020" планируется привлечь около 2 тысяч человек из девяти стран, в том числе более 20 кораблей, а также самолеты и вертолеты.

