Рада перейдет на электронный документооборот постепенно

Верховная Рада постепенно перейдет на электронный документооборот, заявляет председатель парламента Дмитрий Разумков.



"Перейти полностью на электронный документооборот - объективно я понимаю, что это может привести к проблемам в работе Верховной Рады, поэтому мы постепенно переходим… И постепенно мы сможем перейти в полном объеме на электронный документооборот", - сказал Разумков на итоговой пресс-конференции в понедельник в Киеве.



Спикер рассказал, что сейчас существует две системы: старая – бумажная и электронная. Он уточнил, что с каждым днем больше используется электронная система.



"Есть вопросы, которые, к сожалению, нельзя решить посредством электронной системы. Например, сбор подписей для внеочередного заседания или внеочередной сессии", - пояснил глава Верховной Рады.

