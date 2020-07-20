В западных и северных областях Украины в среду похолодает

Теплая, а на юге жаркая воздушная масса продолжит господствовать в ближайшие сутки, 21 июля, над территорией Украины, но уже в среду, 22 июля, с северо-запада Европы придет похолодание - в западных и северных областях температура немного снизится, сообщает Укргидрометцентр. Во вторник ночью в южных, а днем в западных и местами в северных областях пройдут кратковременные дожди, грозы; на остальной территории - без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.



Температура ночью 13-18°, днем 24-29°; в южной части ночью 15-20°, днем 28-33°.



В Киеве - без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 21 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 35,9 градусов тепла в 1936 году, а самая низкая - ночью на отметке 7,0 градусов выше ноля в 1904 году.



В среду, 22 июля, в большинстве регионов Украины без осадков, лишь на Закарпатье и в Карпатах кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный и западный, 3-8 м/с.



Температура в западных и северных областях ночью 9-15°, днем 19-24°; на остальной территории ночью 12-17°, на побережье морей до 21°, днем 23-28°, в южных областях до 32°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 5-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.



20 июля в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°; в Днепре в пределах Киева 23°.

