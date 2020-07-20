В Кривом Роге полицейский тяжело ранил подростка

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт против уже бывшего оперуполномоченного одного из отделений Нацполиции в Кривом Роге, который безосновательно совершил несколько выстрелов в несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в понедельник, 20 июля.



По данным ГБР, инцидент произошел в августе 2018 года. На одной из улиц города двое полицейских необоснованно обвинили двух подростков в хранении и приобретении наркотиков. Из-за этого подростки начали убегать от полицейских. Один из них упал во время побега на землю, а полицейский, который его догнал, по данным ГБР, дважды в него выстрелил из "неустановленного пистолета".



В итоге 17-летний потерпевший получил огнестрельное пулевое ранение правой половины грудной клетки. Пуля до сих пор находится в легких подростка, поскольку врачи не рискуют ее доставать.



Полицейского обвинили в превышении власти и умышленном нанесении тяжких телесных (ч.1 ст.121, ч.3 ст.365 УК Украины). Ему грозит от семи до 10 лет тюрьмы.



Также в ГБР утверждают, что полицейские Кривого Рога скрывали данную иформацию почти год. Досудебное расследование было начато лишь в августе 2019 года. До апреля 2019 года, указанное дело расследовал орган полиции, в котором работал подозреваемый, а расследование в нем фактически не проводилось. В апреле 2020 года материалы дела были переданы в ГБР.

