Новые iPhone получат необычные дисплеи и выйдут в 2021 году - СМИ

Новые модели iPhone получат OLED-дисплеи с интегрированным сенсорным слоем, их выход намечен на 2021 год.



Об этом сообщает IXBT, ссылаясь на ETNews. Утверждается, что Apple уже разместила заказ на новые экраны.



Если в обычных OLED-дисплеях сенсорная пленка прикреплена к экрану, то версия с интегрированным сенсорным слоем является более современной и более тонкой по сравнению с традиционными экранами.



Источники также подтвердили, что в этом году смартфоны iPhone 12 будут оснащаться экранами диагональю 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма производства Samsung Display.



Презентация iPhone 12, предположительно, состоится в сентябре этого года. Ожидается, что не все модели iPhone 12 появятся на рынке одновременно. Apple будет наращивать производственные мощности, поэтому некоторые модели появятся позже.

