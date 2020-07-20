Литва отменила самоизоляцию для прибывших из Украины

С понедельника в Литве не требуется самоизоляция для граждан, вернувшихся из Украины, сообщает Delfi.



"Между тем с понедельника не требуется изоляция гражданам Литвы, вернувшимся из Украины", - говорится в статье на сайте Delfi в понедельник.



Тем временем изолироваться на две недели придется жителям Литвы, отдыхавшим в Хорватии в связи с быстрым ростом количества больных на Covid-19 в этой стране.



Также с 20 июля в Литве рекомендуется изоляция вернувшимся из Исландии и Испании.

