"Динамо" отправило в отставку Михайличенко и его тренерский штаб

Киевское "Динамо" уволило Алексея Михайличенко с поста главного тренера. В отставку отправлены и его ассистенты, Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов. Об говорится в заявлении столичного клуба.



Под руководством наставника команда выиграла Кубок Украины и с трудом заняла итоговое второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиге. В сообщении отмечается, что руководство клуба и болельщиков не удовлетворяет текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах.



Подготовку к новому сезону "бело-синие" начнут с новым тренерским штабом, о составе которого будет сообщено позже.



Напомним, Михайличенко возглавил "Динамо" в августе прошлого года. На этом посту он сменил Александра Хацкевича, под руководством которого "Динамо" в третий раз подряд вылетело из квалификации ЛЧ.



Михайличенко уже возглавлял "Динамо" в 2002-2004 годах. Он выиграл с командой два чемпионата, Кубок и Суперкубок Украины, а покинул свой пост после вылета команды из 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов от "Трабзонспора".

