Макрон и Курц публично поругались на саммите ЕС - СМИ

На саммите Евросоюза президент Франции Эмманюэль Макрон публично отчитал премьер-министра Австрии Себастьяна Курца за разговоры по телефону во время саммита, что тот счел оскорблением, сообщает Politico.



Как утверждается, инцидент произошел во время обсуждений бюджета. Курц отошел для ответа на звонок, из-за чего Макрон стукнул по столу и обвинил австрийского коллегу в неуважительном поведении.



"Видите? Ему все равно. Он не слушает других, у него плохой настрой", - сообщают СМИ.



Отмечается, что Курц был оскорблен риторикой Макрона.

