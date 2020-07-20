Экс-министр Омелян встал на защиту Новака

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пожелал бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку, которого задержали сегодня в Польше, доказать свою невиновность в данном деле о коррупции.



Об этом он написал на своей странице в Facebook в понедельник, 20 июля.



"Со своей стороны хочу пожелать господину Новаку доказать свою полную невиновность и хочу заверить его, что украинские граждане благодарны ему за восстановление и запуск системы дорожного строительства, создание десятков тысяч новых рабочих мест, восстановление тысяч километров дорог", - написал он.



Также Омелян считает странным решение правоохранительных органов задержать именно господина Новака, полностью игнорируя результаты "работы" экс-главы "Укрзализныци" Войцеха Балчуна.



По словам экс-министра, Новак является близким соратником политического оппонента Дональда Туска нынешнего президента Польши Анджея Дуды, который недавно победил во втором туре президентских выборов с разрывом в 2%.



В свою очередь действующий министр инфраструктуры Владислав Криклий также прокомментировал ситуацию с Новаком.



"Помню, когда впервые познакомился с господином Славомиром, мне сказали, что это может быть первый руководитель "Укравтодора" к которому не будет вопросов у правоохранителей. Чуда не произошло", - написал он в соц.сети Facebook.



Напомним, задержанного сегодня в Польше Новака подозревают во взяточничестве и отмывании денег. По словам директора НАБУ Артема Сытника, у экс-главы "Автодора" двойное гражданство - Польши и Украины.

