Полный ассортимент швейных машин, вспомогательного оборудования и аксессуаров в магазине Janome

Швейное оборудование разного типа используется в быту, мастерских индивидуального пошива одежды, на мини-производствах по изготовлению штор, автомобильных чехлов, мягких игрушек, а также на крупных швейных фабриках, выпускающих оптовые партии товара. В зависимости от объёма загрузки и требуемой производительности, рода необходимых функций, швейные машин https://janome.in.ua классифицируются по трём типам:

Бытовые модели адресованы домашним мастерицам, которые с их помощью шьют предметы одежды для себя и своей семьи, ремонтируют ношеные вещи, подрубают постельное бельё и занавески. Несмотря на то, что машины этого типа предназначены для домашнего использования, они снабжены множеством основных и дополнительных функций, умеют строчить до десятка стежков. Это отличные помощники в руках начинающей и опытной швеи. Профессиональные модели предназначены для использования в условиях пошивочных мастерских. Функционал этих моделей более широк, они надёжны и производительны, умеют пришивать пуговицы и обмётывать петли. Функционал промышленных устройств, напротив, разнообразием не отличается, но этого и не требуется. Такие машины должны уметь делать что-то одно, но справляться с этим идеально и в напряжённом режиме. Одни промышленные швейные машинки созданы специально для обработки кожи, другие отлично справляются с обмётыванием краёв матерчатых деталей, третьи непрерывно сшивают изделия из материй разного типа, работая без отдыха в три смены.

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Интернет-магазин швейной техники Janome предлагает оборудование любого класса и назначения. На страницах сайта вы найдёте десятки моделей любого уровня и аксессуары к ним:

бытовые, профессиональные и промышленные швейные машинки;

оверлоки, коверлоки, распошивалки;

швейно-вышивальное оборудование;

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