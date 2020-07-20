Избиение сторонников Партии Шария стало топ-темой европейских СМИ

Ряд ведущих европейских СМИ

В него вошел анализ хронологии давления на свободу слова в Украине, а также обзор влияния олигархов на украинские медиаресурсы.

Об этом пишет АиФ.ua.

Ссылаясь на EU Today, согласно докладу международной группы "Репортеры без границ", журналистика находится под большей угрозой, чем когда-либо за десятилетие. Основными индикаторами волеизъявления общественной мысли выступают свобода слова и свобода информации. По данным доклада, журналисты и репортеры все чаще сталкиваются с насилием и убийствами, и одной из "горячих" точек на карте мира выступает Украина. Например, согласно Индексу свободы прессы "Репортеры без границ", Украина занимает 96 место.

Европейские СМИ провели расследование и опубликовали хронологию давления на свободу мысли в Украине и пришли к выводу, что сфера СМИ непрозрачна, что усложняет возможность ее независимого развития. Отправной точкой хронологии современных событий европейская пресса называет убийство журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Это убийство до сих пор не раскрыто, несмотря на общественный резонанс и помощь международных организаций уголовной полиции, в числе которых – Интерпол.

Спустя 4 года в Украине продолжается насилие над общественным и политическим волеизъявлением - говорится в докладе. Почти во всех городах Украины происходят атаки на сторонников Партии Шария. Избиение координатора харьковской ячейки Партии Шария Никиты Роженко уже переквалифицировано в покушение на убийство.

По выводам доклада "Репортеры без границ" каждый из этих кейсов заслуживает внимания и демонстрирует, насколько опасной может быть работа в общественно-политической деятельности в Украине.

В докладе европейские эксперты рассматривают политическое влияние на украинские СМИ и акцентируют, что медиаиндустрия в Украине остается под контролем промышленных магнатов. Из 12 основных телеканалов, проанализированных на ресурсе, 10 прямо или косвенно связаны с лицами, которые имели политические интересы, влияли на политику или действовали как политики. В их части - действующие и бывшие украинские парламентарии, лоббировавшие интересы отдельных олигархов.

Один из ярких примеров такого лобби - ответ главы комитета Верховной Рады по информационной и гуманитарной политике Никиты Потураева на вопрос журналиста, как он оценивает атаки на партийцев Партии Шария. Потураев ответил, что сторонникам Шария стоит самим искать в себе причину: "Спросите себя, в чем причина такой атаки". При этом источники атак известны - за их организацией стоит политическая партия "Национальный корпус" и ее лидер Андрей Билецкий. В своих интервью Билецкий прямо обращается к Партии Шария и уничижительно предлагает их остановить, допуская насильственный метод физической расправы.