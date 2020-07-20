Золотой мяч не будут вручать впервые в истории существования награды

В 2020 году издание France Football не будет вручать награду Золото мяч. Об этом сообщается на официальном сайте издания.



Редакция журнала приняла решение отменить церемонию из-за пандемии коронавируса, которая в этом году взбудоражила весь мир и не позволила завершить сезон в привычных условиях.



"Впервые в своей истории, начатой ​​в 1956 году, Золотой мяч не будет вручен из-за отсутствия достаточных справедливых условий.", - говорится в заявлении France Football.



Напомним, что в 2019 году обладателем Золотого мяча в шестой раз в своей карьере стал нападающий Барселоны Лионель Месси.

