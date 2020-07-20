Санкции против РФ останутся в силе, пока она не выведет свои силы с украинской территории – посольство США

Посольство США в Украине напомнило, что строительство Россией военных кораблей на захваченной украинской территории нарушает международные нормы.



"Самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории, силой захваченной ею, раз нарушает международные нормы. Санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Украину контроль над Крымом и не выведет свои силы из Донбасса. Крым это Украина", - подчеркивается в сообщении в соцсети Facebook.

