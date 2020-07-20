Зеленский: новый глава Нацбанка должен действовать независимо и исключительно в интересах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко должен действовать независимо и исключительно в интересах Украины.

"Я еще раз поздравляю вас (нового главу НБУ Кирилла Шевченко – ИФ) с назначением, от чистого сердца хочу пожелать вам успеха, силы, мудрости, и думаю, что главное в вашей работе – всегда помнить название институции, которую вы возглавили, – это Национальный банк Украины. Украины – это ключевое. Поэтому вы должны действовать независимо, исключительно в интересах Украины, экономической стабильности и благополучия наших граждан", - сказал он во время представления нового главы НБУ Кирилла Шевченко в понедельник.



Зеленский отметил, что это тот уникальный случай, когда "не банк дает людям кредит, а наоборот, это кредит доверия от профессионального сообщества, президента, правительства, парламента, от всех украинских граждан".



"Я верю, что этот кредит вы вернете с очень хорошими процентами. В виде макрофинансовой стабильности, экономического роста, стабильной национальной валюты. И всё это, совместно с эффективной работой правительства, обеспечит самое главное – достаточное наличие этой валюты в карманах всех украинцев", - указал он.



Президент также призвал нового главу Нацбанка коммуницировать с обществом, объяснять людям свои шаги, цели и задачи.

