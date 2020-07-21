Новый глава НБУ назвал падение гривны "нормальным"

Национальный банк не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе, потому что курсовые колебания не были слишком сильными. А теперь ситуация стабилизируется. Об этом сказал новый глава НБУ Кирилл Шевченко на пресс-брифинге, сообщает РБК-Украина в понедельник, 20 июля.

"Мы не видим никаких сегодня каких-то предельных размеров курса для того, чтобы Нацбанк должен реагировать на такие колебания. Колебания находятся в пределах абсолютно нормальных", – сказал он.



При этом он отметил, что сегодня в конце наблюдался тренд в сторону укрепления гривны.



"Поэтому мы не выходили на рынок. Потому что мы не видели никаких оснований", – сказал Шевченко.



Напомним, после назначения Кирилла Шевченко главой НБУ курс доллара стремительно вырос до уровня выше 27,6 грн./долл.



При этом за всю прошлую неделю Нацбанк ни разу не вышел на межбанк. Такое произошло впервые за два года. Ранее политика регулятора на валютном рынке заключалась в сглаживании резких колебаний в ту или иную сторону.

