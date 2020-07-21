Новый глава НБУ назвал падение гривны "нормальным"

Новый глава НБУ назвал падение гривны "нормальным"

Национальный банк не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе, потому что курсовые колебания не были слишком сильными. А теперь ситуация стабилизируется. Об этом сказал новый глава НБУ Кирилл Шевченко на пресс-брифинге, сообщает РБК-Украина в понедельник, 20 июля.

"Мы не видим никаких сегодня каких-то предельных размеров курса для того, чтобы Нацбанк должен реагировать на такие колебания. Колебания находятся в пределах абсолютно нормальных", – сказал он.

При этом он отметил, что сегодня в конце наблюдался тренд в сторону укрепления гривны.

"Поэтому мы не выходили на рынок. Потому что мы не видели никаких оснований", – сказал Шевченко.

Напомним, после назначения Кирилла Шевченко главой НБУ курс доллара стремительно вырос до уровня выше 27,6 грн./долл.

При этом за всю прошлую неделю Нацбанк ни разу не вышел на межбанк. Такое произошло впервые за два года. Ранее политика регулятора на валютном рынке заключалась в сглаживании резких колебаний в ту или иную сторону.