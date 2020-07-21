В САП рассказали о деле Новака

Экс-глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак для маскировки происхождения неправомерной выгоды регистрировал в Польше на имена доверенных ему лиц предприятия, статутный капитал которых пополнялся средствами участников тендерных процедур.



Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий на своей странице в Facebook в понедельник.



По его словам, к настоящему времени установлено создание двух таких предприятий на территории Польши.



При этом Холодницкий отметил, что в октябре 2017 года банковские счета подконтрольного лица были пополнены двумя траншами на сумму EUR20 тыс. и EUR50 тыс., а также были переданы наличные на сумму $49 тыс., которые в дальнейшем были внесены в статутный фонд одного из предприятий.



Кроме того, по его данным, Новак в течении мая-августа 2018 года заявил одному из участников тендерных процедур о необходимости платить ему по EUR45 тыс. ежемесячно, перечисляя в течение двух лет эти средства на счета компании, зарегистрированной на Кипре, под видом предоставления фиктивных консультационных услуг.



Этому же субъекту тендерных процедур было объявлено требование основать на территории Польши общее предприятие со статутным капиталом 1 млн злотых (более 8 млн грн), 50% которого должно было бы принадлежать ему через подставных лиц.



"Выявление и разоблачение системной коррупции в деятельности "Укравтодора" - это лишь первый шаг. Следующий - это ревизия стоимости и качества работ", - написал Холодницкий.



Как сообщалось, НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) и Окружной прокуратурой проводят санкционированные обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.



Ранее пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин (Stanisław Żaryn) написал в Twitter о задержании ЦБА по обвинению в коррупции экс-главы "Укравтодора Новака. Кроме него, задержан бывший командир воинской части 2305 "ГРОМ" Дариуш Завадка (Dariusz Zawadka) и предприниматель из Гданьска.



Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 годах занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019-го Кабмин Украины уволил Новака с должности.

