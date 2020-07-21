Наблюдатели от ПАСЕ не поедут на выборы в Белоруссию

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не будет направлять свою делегацию для наблюдения за президентскими выборами в Белоруссии 9 августа. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе организации.



В ПАСЕ уточнили, что получили приглашение от белорусского парламента от 15 июля направить делегацию на президентские выборы 9 августа. Однако, по словам собеседника агентства, председатель ПАСЕ Хендрик Дамс в ответ на приглашение "заявил, что с учетом ограниченного времени до выборов, отсутствия в качестве наблюдателей партнерских организаций, в частности БДИПЧ ОБСЕ, а также меняющейся ситуации в области здравоохранения, которая связана с коронавирусом, и вытекающими из нее ограничениями на поездки членов, Ассамблея не сможет направить делегацию".



Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 14 июля Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты - Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Александра Лукашенко, Светланы Тихановской, Сергея Череченя.

