На Украине есть проблема с праворадикальным насилием и самоцензурой журналистов - эксперт

На Украине существует проблема с праворадикальным насилием и самоцензурой журналистов, которые не освещают эту тему, боясь быть обвиненными в сговоре с Кремлем. Подтверждением этому может служить ситуация, когда редактор издания "Заборона" Екатерина Сергацкова была вынуждена покинуть Киев из-за угроз националистов...

... после публикации материала о связях между ультраправыми и украинскими партнерами социальной сети Facebook из организации StopFake.



Об этом в комментарии для Deutsche Welle заявил Кристиан-Жолт Варга, эксперт из немецкой международной журналистской сети n-ost, специализирующейся на Восточной Европе.



Эксперт заявил, что ситуация с Сергацковой подтверждает предположение, что в последние годы определенные правые позиции в украинском обществе стали еще более приемлемыми.



"И, учитывая прежде всего убийства журналистов Павла Шеремета в 2016 году и Олега Бузины в 2015-м, видно, что опасность для жизни журналистов на Украине - вполне реальна. Это бросает большую тень на ситуацию с независимой расследовательской журналистикой в ​​Украине сегодня и ситуацию с защитой журналистов", - сказал Кристиан-Жолт Варга.



По его мнению, большой проблемой является то, что некоторые украинские праворадикальные организации на Украине связывают с определенными людьми в министерстве внутренних дел.



"А там, как известно, ничего не менялось после смены власти на Украине 2019 года... К сожалению, схема остается той же: под предлогом борьбы с российской пропагандой свободная независимая расследовательская журналистика попадает под каток, что, в конце концов, вредит всем гражданам Украины. Это демонстрирует, в частности, и подготовленный властью проект закона о СМИ", - заявил Кристиан-Жолт Варга.



По его словам, еще несколько лет назад многие украинские журналисты говорило о том, что в стране существует проблема с праворадикальным насилием.



"Конечно, пропаганда Кремля так же говорит о праворадикалов и называла таким все движение Майдана в 2014 году. Но это другое дело, осложняющее обсуждение настоящей проблемы. Следствием этого является самоцензура со стороны многих журналистов, ведь они знают, что о ту или иную тему писать не стоит, если не хочешь сразу же быть обвиненным в работе на Кремль, а в крайних случаях - получить угрозы или быть даже физически атакованным", - сказал Кристиан-Жолт Варга.



По мнению эксперта, если Украина хочет быть демократическим государством с нормальной системой СМИ, то она должна быть в состоянии различать российскую пропаганду и обычную журналистику.



"Обычная журналистика не ориентируется на политические интересы. И если по StopFake, который должен быть независимым, существуют подозрения в нарушении независимости, то нужно об этом писать. Или если это, в конце концов, нравится также и российской пропаганде, безразлично, ведь это реальная проблема Украины и ее общества. Я думаю, что это ключевой момент в данной истории. Если речь идет о качественной журналистике, то нельзя закрывать глаза на проблемы в собственной стране исключительно из-за того, что это может сыграть на руку российской пропаганде", - подытожил немецкий эксперт.

