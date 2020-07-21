Кадыров отреагировал на попадание в черный список в США

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал попадание в черный список в США.



Ранее Госдеп обвинил Кадырова в причастности к нарушению прав человека и запретил въезд в Соединенные Штаты.



"Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!" - написал Кадыров в Telegram. Глава Чечни так подписал фото, на котором он стоит в комнате для хранения оружия.



Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия найдет способ ответить на внесение Кадырова в черный список. При этом он выразил уверенность, что санкции не помешают главе Чечни выполнять обязанности.



В свою очередь, зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов рассказал РИА Новости, что за защиту суверенных прав России политики часто оказываются в черных списках. Он добавил, что личная позиция Кадырова "нравится не всем".



Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев отметил, что в России много своих забот, поэтому решения Госдепа вряд ли сильно беспокоят российских граждан и политиков, в том числе главу Чечни.

