Украина в карантин наращивает импорт агропродукции

За первое полугодие 2020 года Украина увеличила импорт сельхозпродукции на 12,3% - до 3,2 млрд долларов (+0,4 млрд). Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра Институт аграрной экономики.



Около половины всего импорта приходится на Евросоюз - 1,59 млрд долл.



Также Украина закупала продовольствие в Азии - на 610 млн долл. (19% всего импорта), странах Латинской Америки - 252 млн долл. (8%) и Африке - 163 млн долл. (5%).



Среди главных стран-поставщиков сельхозпродукции на Украину - Польша. (368 млн долл.), Германия (238 млн долл.), Турция (232 млн долл.), Италия (189 млн долл.), США (169 млн долл.), Франция (155 млн долл.).



Больше всего Украина импортирует плодово-ягодной продукции - 341 млн долл., рыбу и морепродукты – 295 млн долл., табачные изделия - 243 млн долл., алкогольные напитки - 199 млн долл., какао-продукты и шоколад - 152 млн долл.



Семян и плодов масличных культур Украина импортировала на 215 млн долл. Различных пищевых продуктов, в том числе экстрактов, концентратов, готовых соусов – на 215 млн долл. Овощей – в основном помидоров и картофеля – завезли на 191 млн долл.

