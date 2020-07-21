Песков об обращении Кадырова: "хотелось бы, чтоб Зеленский выполнил обязательства"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выполнить те обязательства, которые страна несет по минским договоренностям.



Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов об обращении главы Чечни Рамзана Кадырова к президенту Украины с призывом сделать первый шаг к выстраиванию добрососедских отношений с Москвой.



Об этом сообщает ТАСС, в понедельник, 20 июля.



Так, комментируя предложение главы Чечни позвонить Путину и объявить об окончании гражданской войны, официальный представитель Кремля сказал: "нам бы хотелось, чтобы президент Зеленский выполнил те обязательства, которые несет Украина по минским соглашениям".

