Клип Little Big набрал рекордное число просмотров за всю историю "Евровидения"

Клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты должны были представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на видеохостинге YouTube. Об этом в понедельник сообщили организаторы.



"Поздравляем российскую [группу] Little Big! [Клип на песню] Uno стал самым просматриваемым видео на канале "Евровидения" на YouTube за всю историю [конкурса], набрав более 134 млн просмотров", - говорится на странице конкурса в Twitter.



Предыдущий рекорд принадлежал израильской певице Нетте Барзилай и ее клипу на песню Toy ("Игрушка"). Видео победительницы "Евровидения-2018" набрало 133 млн просмотров.



В пятерку лидеров также входят клип германской исполнительницы Лены Майер-Ландрут на песню Satelite ("Спутник"), набравший 64 млн просмотров; видео французского исполнителя Джесси Матадора на песню "Alle Ola Ol", набравшее 61 млн просмотров, и клип шведской певицы Loreen (Лорин) на песню Euphoria ("Эйфория"), у которого 41 млн просмотров.



Группа Little Big, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, играет в стилях панк, поп и рейв. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю. Группа часто гастролирует в Европе.



65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме в Нидерландах. 18 марта Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс в этом году из-за пандемии коронавируса. Финал "Евровидения-2021" пройдет в Роттердаме 22 мая, полуфиналы состоятся 18 и 20 мая.