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- Вышел первый тизер сериала Федора Бондарчука «Псих»
Вышел первый тизер сериала Федора Бондарчука «Псих»
Вышел первый тизер-трейлер сериала Федора Бондарчука «Псих» по сценарию Паулины Андреевой.
Сериал рассказывает о жизни московского психотерапевта по имени Олег (Константин Богомолов). Герой зависим от наркотиков и антидепрессантов, но при этом остается верен своему делу. В своем одиночестве Олег настолько теряет чувство реальности, что заводит необычную подругу — Куклу.
Помимо Богомолова в сериале снялись Елена Лядова, Аня Чиповская, Роза Хайруллина, Марина Александрова, Александр Горчилин, Игорь Верник и Олег Меньшиков.
Премьера сериала состоится на сервисе more. tv в ноябре 2020 года.
Источник: Esquire
13:31