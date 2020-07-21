Вышел первый тизер сериала Федора Бондарчука «Псих»

Вышел первый тизер-трейлер сериала Федора Бондарчука «Псих» по сценарию Паулины Андреевой.



Сериал рассказывает о жизни московского психотерапевта по имени Олег (Константин Богомолов). Герой зависим от наркотиков и антидепрессантов, но при этом остается верен своему делу. В своем одиночестве Олег настолько теряет чувство реальности, что заводит необычную подругу — Куклу.



Помимо Богомолова в сериале снялись Елена Лядова, Аня Чиповская, Роза Хайруллина, Марина Александрова, Александр Горчилин, Игорь Верник и Олег Меньшиков.



Премьера сериала состоится на сервисе more. tv в ноябре 2020 года.





