«КиноПоиск» выпустит в прокат«Фею» с Константином Хабенским

Фильм Анны Меликян «Фея», премьера которого состоялась в апреле на платформе «КиноПоиск HD», выйдет в широкий прокат 1 августа.



Кинотеатры смогут оставить себе все сборы от этой картины — так сервис планирует поддержать индустрию, пострадавшую от коронакризиса.



«Выпуск «Феи» в прокат, как и многих других свежих российских картин, не состоялся в намеченное время. Мы рады, что сейчас можем предоставить возможность зрителям посмотреть фильм не только онлайн, но и на большом киноэкране, как это задумывали авторы. Для нас, как части индустрии, важно поддержать кинотеатры и кинопрокат в это непростое время. Мы готовы расширять географию показа фильма на условиях 100% прибыли в пользу кинотеатров и будем рады поддержать площадки нашими рекламными возможностями», — рассказывает Мария Сорокина, руководитель билетного направления «КиноПоиска».



«Фея» — финальная часть авторской трилогии Меликян, начатой картинами «Русалка» (2007) и «Звезда» (2014).



По сюжету, самоуверенный владелец корпорации по созданию видеоигр (Константин Хабенский) случайно встречается с молодой активисткой по прозвищу Фея (Екатерина Агеева). Эта мистическая встреча заставляет героя открыть глаза на мир и переосмыслить свои убеждения.



Фильм создавался при поддержке фонда «Кинопрайм» Романа Абрамовича, который частично профинансировал производство этого фильма. Решение оставить сборы кинотеатрам — совместное решение «Яндекса» и «Кинопрайма», сообщил «Ведомостям» исполнительный директор организации Антон Малышев.





