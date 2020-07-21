В специи нашли мощный агент, убивающий опасный вирус

Уханьский институт биоинженерии, передает The Telengana Today, установил: куркумин - соединение из популярной специи куркумы - может предотвратить заражение клеток вирусом трансмиссивного гастроэнтерита. Также было обнаружено, что в высоких дозах соединение убивает вирусные частицы.



Данная инфекция вызывает заболевание у поросят, которое характеризуется диареей, сильным обезвоживанием и в итоге смертью. Ученые обрабатывали клетки животных различными концентрациями соединения, а затем пытались произвести заражение вирусов. Оказалось, повышенные концентрации куркумина уменьшают количество вирусных частиц в клеточной культуре.



Соединение действует сразу на нескольких фронтах. Оно непосредственно убивает вирус до того, как тот проникает в клетку, интегрируясь в оболочку вируса и инактивируя его. Одновременно с этим соединение меняет метаболизм клеток хозяина, что предотвращает проникновение вируса.



Помимо этого вируса, по мнению ученых, куркумин может противостоять вирусам, вызывающим лихорадки Денге и Зика, а также гепатиту В. Плюс, куркумин ранее демонстрировал наличие противоопухолевого, противовоспалительного и антибактериального эффектов.

