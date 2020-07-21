Уникальное противовирусное покрытие прошло проверку

Как передает The Indian Wire, Политехнический институт Виргинии разработал покрытие, которое при нанесении на поверхности из нержавеющей стали и стекла может убить 99,9% коронавирусных частиц всего за один час.



Ученые отталкивались от следующей установки: когда капли попадают на твердый объект с противовирусным покрытием, вирус внутри капель будет инактивирован. Один час - это пока самый короткий промежуток времени, который проверялся специалистами.



В рамках исследовательской работы три разновидности покрытия наносились на стекло и нержавеющую сталь. Покрытие доказало свою износостойкость - оно не слезало после того, как его попытались поцарапать. Даже после многократного воздействия коронавируса покрытие сохраняло способность уничтожать инфекцию.

