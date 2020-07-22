Эксперты наглядно показали эффективность двух ограничительных диет

Университет Иллинойса установил: две диеты, построенные на ограничении времени приема пищи, помогают снизить вес, пишет The Indian Express. Было проведено клиническое испытание - сравнивался эффект от диеты, вводившей 4-часовое "окно" на прием пищи (добровольцы ели с 13:00 до 17:00), и диеты, вводившей 6-часовое "окно" (разрешалось есть с 13:00 до 19:00).



Обе группы могли потреблять любые продукты. В периоды голодания разрешалось пить воду и напитки без калорий. В течение 10 недель проходило наблюдение за весом, резистентностью к инсулину, окислительным стрессом, артериальным давлением, холестерином (липопротеинами высокой и низкой плотности), триглицеридами и маркерами воспаления у добровольцев.



В итоге обе исследовательские группы сократили потребление примерно на 550 калорий в день, просто придерживаясь предложенных графиков приема пищи. Это позволило сбросить около 3% от веса. Особой разницы в весе и кардиометаболических показателях у двух групп не было. При этом уровни резистентности к инсулину и окислительного стресса снизились. Однако не было зафиксировано никакого влияния на кровяное давление, холестерин или триглицериды.

