Разновидности остекления балконов и основные преимущества

В большинстве случаев в целях безопасности и комфорта хозяева квартир решают застеклить балкон или лоджию пластиковыми окнами. Выделяют 2 основных способа – холодный и теплый. Первый представляет собой защиту от пыли, грязи, ветра, сквозняка, а второй – это еще и дополнительное сохранение тепла в квартире или доме. Оба варианта широко распространены.

На что обратить внимание при выборе способа остекления балкона

Прежде чем выбрать, каким способом застеклить балкон, необходимо определиться с его параметрами:

степень теплоизоляции. Выделяют холодный и теплый варианты;



материалы створок и рам. Наиболее популярными являются металлопластиковые, деревянные и алюминиевые конструкции. Также допустима их комбинация. К примеру, алюмо-деревянная, то есть рама из древесины для увеличения устойчивости к погодным явлениям дополнительно покрыта алюминиевым профилем;



тип конструкции. Можно заказать обычные рамы либо безрамный вариант остекления. Также пользуются популярностью французские балконы. Кроме того, могут быть и нетипичные проекты (если форма балкона необычная);



способ открытия створки. Это может быть откидной вариант, поворотный, сдвижной и пр.

Эти параметры являются главными при обустройстве балкона, поэтому нужно заранее продумать, какой будет конструкция.





Особенности холодного остекления

При обустройстве холодного остекления балкона применяют профиль облегченного типа. Обычно задействуют вариант из алюминия. Конструкция имеет небольшое количество камер без дополнительного утепления. Между профилями используют одинарное стекло или 1-камерный стеклопакет из 2 листов.

Главные достоинства холодного остекления заключаются в следующем:

небольшой вес конструкции. Алюминиевые профили очень легкие, поэтому они не несут дополнительной нагрузки на плиты балкона;



отличная светопрозрачность. Конструкция выполнена из узкого профиля. Тонкие стекла хорошо пропускают солнечные лучи;



демократичная стоимость. При создании конструкции используется недорогие материалы. Сама сборка и установка рам простая и недорогая.

Но необходимо помнить, что холодное остекление отличается низкой теплоизоляцией. Такой вариант подходит тем, кто не планирует пользоваться балконом в зимнее время.





Теплое остекление: главные плюсы

При теплом остеклении используется массивный теплый профиль и специальные стеклопакеты. Конструкции имеют до 7 камер. Эффективность определенных вариантов увеличивается еще и за счет использования дополнительных вставок из полимеров с низким уровнем теплопроводности.

Главные плюсы теплого остекления:

температура воздуха и влажность не отличаются от той, что в других комнатах квартиры;



отличная шумоизоляция;



хорошая защита от взлома за счет того, что конструкция является прочной и массивной.

Такой вариант рекомендуется использовать, если в планах задействовать балкон в качестве вспомогательного жилого пространства в квартире.





Французское остекление балкона

Такое остекление выполняется с опорой прямо на нижнюю плиту балкона. Если была глухая ограда, то ее полностью убирают. Конструкция может быть как цельной, так и состоять из отдельных блоков, это зависит от пожеланий клиента.

Главным преимуществом французского балкона является хорошее естественное освещение днем. А это в свою очередь дает возможность сэкономить на электрической энергии. Кроме того, у этой конструкции нет громоздких оград, благодаря чему полезная площадь больше, а сам балкон кажется просторнее. При этом сохраняется хорошая шумоизоляция.