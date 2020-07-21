Для украинцев уже открыты 39 стран - Кулеба

Украинцы имеют возможность путешествовать уже в 39 стран в условиях пандемии Covid-19, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



"По состоянию на сейчас таких стран уже 39. То есть у нас произошло увеличение. Я хочу подчеркнуть, что не в каждом случае идет речь об абсолютно свободном въезде, необходимо придерживаться определенный правил, надо руководствоваться решениями органов власти этих стран. И потому я прошу внимательно перед выездом все-таки проверять информацию об условиях въезда, которая размещена на известной карте, сделанной МИД для вас, чтобы жизнь украинцев, которые решили путешествовать, становилась удобнее", - сказал он на онлайн-брифинге во вторник.



По его словам, за неделю въезд для украинцев стал возможен еще в 13 стран: Болгария, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия.



Кулеба отметил, что в каждую из этих стран есть условия въезда, но въехать в них можно при условии соблюдения правил.



Кроме того, глава МИД указал, что наблюдается увеличение количества уникальных посетителей карты, размещенной на ресурсе tripadvisor.mfa.gov.ua, и с момента его запуска уже 749 тыс. уникальных пользователей просмотрели карту. Также, он добавил, что тройка лидеров по общему количеству уникальных просмотров не изменилась, это Венгрия, Турция и Россия.



Как сообщалось, ранее министр назвал 25 стран, куда также могут въезжать украинцы: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова и Ливан.

