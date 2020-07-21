В РФ заявили о создании вакцины от коронавируса

В Минобороны России заявили о создании вакцины от коронавируса COVID-19. Как рассказал первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов в интервью газете Аргументы и факты, вакцина разработана военными вирусологами совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.



"Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет к коронавирусу, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова", – заявил он.



Цаликов уточнил, что вакцину испытали на двух группах добровольцев.



В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что производство вакцины может начаться уже в августе.



"Первая фаза испытаний уже успешно завершена, вторая завершится к 3 августа. После этого в России и сразу в нескольких странах начнется третья фаза испытаний. Ожидаем одобрение со стороны регуляторов в РФ уже в августе и сразу после этого планируем начать массовое производство", - сказал он.



Он отметил, что в России будет произведено 30 млн доз вакцины при потребности в 40-50 млн, а всего со странами-партнерами - 200 млн.



По расчетам фонда, в 2021 году будет произведено более 3 млрд доз вакцин на основе аденовирусных векторов, что "позволит миру эффективно бороться с коронавирусом".

