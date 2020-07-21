Луцкий террорист записал видео перед захватом

Захвативший автобус с заложниками в Луцке заявил, что заложил взрывчатку в людном месте города.



Перед захватом автобуса он опубликовал пост в Twitter, в котором объяснил свой поступок.



В частности, он поздравил всех с днем антисистемы и заявил, что "государство - это первый террорист".



Он требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они - террористы в законе.



"Правда из уст 24-х спасет жизни сотен", - написал он.

