Луцкий террорист записал видео перед захватом
Захвативший автобус с заложниками в Луцке заявил, что заложил взрывчатку в людном месте города.
Перед захватом автобуса он опубликовал пост в Twitter, в котором объяснил свой поступок.
В частности, он поздравил всех с днем антисистемы и заявил, что "государство - это первый террорист".
Он требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они - террористы в законе.
"Правда из уст 24-х спасет жизни сотен", - написал он.
11:37