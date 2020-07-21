Дело майдана, обыски в ОАСК и допросы членов ВСП: стали известны новые подробности

Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках дела «майдана» провело очередные обыски в ОАСК и объявило ряд подозрений судьям, адвокатам и голове ГСА. Часть из них опровергли получения таких подозрений.



Учитывая то, что судьи имеют специальный статус и решение об отстранении, и разрешение на их задержание и арест предоставляет только Высший совет правосудия, похоже, что директором НАБУ Артемом Сытником (который находится в реестре коррупционеров), избрал новую тактику: решено создавать искусственные препятствия в деятельности членов ВСП и оказывать давление на них.



Эксперты считают, что здесь речь идет об очередном политическом шантаже от НАБУ. Ведь, как известно, новые подозрения по фактам и содержанию являются же, как и прошлогодние, которым Высший совет правосудия предоставляла оценку и отказала в удовлетворении ходатайств об отстранении судей, учитывая политизацию вопроса и отсутствие надлежащих и допустимых доказательств. То есть еще год назад, ВСП не был в восторге от такого «сериала». Поэтому, учитывая прошлогодние ошибки, А.Сытник решил действовать с «особым цинизмом».



По имеющейся информации, почти всех членов ВСП вызвали на допросы в НАБУ. Предполагаемая цель — оказать психологическое



давление, склонять к лояльности, пиар. В дальнейшем, указанные обстоятельства при необходимости могут стать основаниями для заявлений, что те или иные члены ВСП имеют конфликт интересов. Вместе с тем, представляется, что Высший совет правосудия вряд ли захочет удовлетворять прихоти руководителя НАБУ. ВСП неоднократно был объектом оскорблений и манипулятивной информации со стороны общественности НАБУ, им не привыкать. И такие действия скорее всего будут рассматриваться ВСП как попытка давления и желание А.Сытника к показному самопиару.



Андрей Портнов, юрист:



- Директор НАБУ Артем Сытник признан судом коррупционером, но хочет изменить информационную повестку дня чем-то наступательным и установить контроль над Высшим советом правосудия. Активистами, которые принадлежат НАБУ, уже предпринимались попытки создать комиссии по иностранцами с доминирующим правом голоса по увольнению и назначению членов ВСП. И подобные действия в сложившейся ситуации могут быть расценены как вмешательство в деятельность ВСП. Поэтому, я бы посоветовал членам ВСП обращаться в правоохранительные органы. Что касается судей ОАСК, следует отметить, что кроме конфликтной ситуации с Порошенко и Сытником, точно так над этим судом хотят усилить внешнее управление под выборы. Но мой прогноз стабильный—- из этого ничего не получится и глава НАБУ потеряет работу.

