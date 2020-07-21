В Украине продолжает восстанавливаться рынок труда

За полтора месяца лета работодатели разместили на 47% больше предложений о работе, чем за аналогичный период весной, что говорит о восстановлении спроса на новых сотрудников. Об этом сообщается в исследовании Международного кадрового портала grc.ua.



Согласно результатам исследования, активный спрос на сотрудников наблюдается как раз в тех сферах, чья работа была невозможна или значительно ограничена в период действия основных карантинных ограничений. Так, например, в рассматриваемый период активнее начали искать: домашний персонал, работников в сфере "Туризм, рестораны", консультантов, банковских работников, работников в спортивные учреждения.



Похожие тенденции наблюдаются и в разрезе активности отраслей. В первой половине лета ощутимо больше вакансий разместили работодатели из таких сфер: Розничная торговля, Финансовый сектор, Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника, Услуги для населения (салоны красоты, пошив, ремонт одежды и обуви, такси, туристические компании, спортивные и фитнес-клубы, центры развлечений и т.д.), Гостиницы, рестораны, общественное питание, кейтеринг.



Кроме того, в первой половине лета 2020 года, по-прежнему, наибольшее количество предложений о работе разместили для представителей профсфер ИТ, телеком (по сравнению с весной позиции этой профсферы несколько ослабли, а доля в общем объеме снизилась в пределах 1-2%), Продажи (менеджеров по работе с клиентами, продавцов и т.д., наоборот, начали искать активнее, а доля в общем объеме выросла на 3-4%), Маркетинг, Банки (доля профсферы увеличилась на 1-2%), Админперсонал, Бухгалтерия, Производство (доля профсферы уменьшилась на 1-2%), Транспорт, Начало карьеры, Строительство.

