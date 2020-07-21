Взявший в заложники людей в автобусе в Луцке дважды судимый – МВД

Мужчина, взявший в заложники людей в автобусе в центре Луцка, имеет две судимости, рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в МВД Украины.



"Захвативший людей в заложники дважды судимый", - сказали агентству в министерстве.



Вместе с тем, Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины в своем телеграмм-канале информирует, что "террорист находился на психиатрическом лечении".



Помимо этого, как пишут украинские СМИ со ссылкой на жителей Луцка, указанный мужчина является переселенцем.

