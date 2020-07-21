"Языковой" законопроект Бужанского нужно поставить в повестку дня сессии Рады - Корниенко

Лидер партии "Слуга народа", первый заместитель главы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко считает, что законопроект нардепа Максима Бужанского о государственном языке в образовательном процессе необходимо поставить в повестку дня сессии Рады.



"Я считаю, что это честно по отношению к гражданам Украины этот закон поставить в повестку дня и далее Рада определится", - сказал Корниенко на совместном брифинге с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией во вторник в Киеве.



Ранее заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что законопроект Бужанского о государственном языке в образовательном процессе не будут рассматривать в Верховной Раде осенью, а с началом учебного года он не будет иметь смысла.



"Поскольку до осени он (законопроект - ИФ) потеряет свою суть. Ведь с первого сентября 2020 года русскоязычные школы переходят на украинский язык, поэтому этот закон не будет иметь смысла, и не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады", - сказала Кравчук в эфире "Радио Свобода".



При этом она, как зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики и председатель подкомитета по вопросам информполитики, высказала мнение, что решение вынести этот законопроект на рассмотрение Верховной Рады было ошибкой.



Как сообщалось, законопроект Бужанского предлагает отменить обязательное изучение 80% предметов в школах на украинском языке, а взамен хочет чтобы "перечень учебных предметов, изучаемых на государственном языке, определялся образовательной программой образовательного учреждения с учетом особенностей языковой среды".



Документ был не рекомендован профильным комитетом Верховной Рады.



Фракция партии "Европейская солидарность" и другие патриотически настроенные силы в парламенте заявили, что сделают все для того, чтобы законопроект №2362 не был рассмотрен в зале Рады.



На 16 июля предполагалось рассмотрение законопроекта в парламенте, однако 15 июля уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения законопроект Бужанского.



15-17 июля под стенами Рады проходила акция протеста против принятия законопроекта.



Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения законопроект Бужанского.

