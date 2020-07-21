В Украину идет прохлада

В ближайшие сутки, 22 июля, с Западной Европы на территорию Украины начнет перемещаться более прохладная воздушная масса, поэтому в среду в западных и северных областях, а в четверг на большей части территории страны температура снизится, сообщает во вторник Укргидрометцентр. В среду без осадков, только в Карпатском регионе и местами в северо-восточных областях кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на западе страны 9-14°; днем 24-29°, в западных и северных областях 20-25° (на высокогорье Карпат 13-18°); в южной части ночью 16-21°, днем 28-33°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 22-24°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 июля самая высокая температура днем была 34,9 в 1936г., самая низкая ночью 8,3 в 1909г.



На 23 июля синоптики прогнозируют погоду без осадков. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с.



Температура ночью 9-14°, днем 20-25°; в южной части ночью 14-19°, днем 23-28°.



В Киеве - без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.



21 июля в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 22-25°; в Днепре в пределах Киева 23°.

