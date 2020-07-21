Луцкий террорист выбросил из автобуса гранату

Террорист, захвативший заложников в Луцке, выбросил из автобуса гранату, но она не взорвалась. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко в эфире 112 Украина.



"Человек, который называет себя "Максим Плохой", мы думаем, что это псевдоним, выбросил из автобуса гранату, которая напоминает Ф-1. Но эта граната не взорвалась, потому что у нее не была выдернута чека. Мы думаем, что он таким образом хотел показать, что у него есть боевое оружие и что он опасен", - отметил Геращенко.



Он также рассказал, что в результате выстрела пробито окно автобуса, в котором находятся заложники.



"Действительно, был один выстрел, который пробил стекло на расстоянии около 300 метров от автобуса. Мы думаем, что это стрелял он. Сейчас ситуация в целом находится под контролем, город оцеплен. Мы требуем, чтобы этот человек сдался", - отметил заместитель министра МВД.

