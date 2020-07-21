"Луцкий террорист" находился на психиатрическом лечении - полиция

Появилась информация, что террорист, захвативший заложников в Луцке, находился на психиатрическом лечении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Департамента уголовного розыска.



"Получена информация, что террорист находился на психиатрическом лечении", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в автобусе закрыты шторы, одно из окон разбито.



"Злоумышленником было осуществлено 2 выстрела в сторону правоохранителей, после чего злоумышленник выбросил из автобуса гранату, которая, к счастью, не сдетонировала", - указано в сообщении.



Сообщается, что территорию площади окружили спецназовцы.



Напомним, утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план "Заложник". В полиции сообщали, что в автобусе находится около 20 заложников. Сейчас о пострадавших информации нет.

