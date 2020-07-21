В Бразилии количество жертв коронавируса превысило 80 тысяч

В Бразилии количество зараженных коронавируса составляет уже 2211645 человек, жертвами болезни стали 80120 человек.



Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.



За последние сутки в Бразилии подтверждено 20 257 новых случаев инфицирования, 642 человека умерли.



Бразилия занимает второе после США место в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавируса.



По оценкам ученых из Университета Вашингтона, в начале августа общее количество умерших от коронавируса в Бразилии может увеличиться до 125 000.



Всего в мире на коронавирус заболели 14872638 человек. Среди антилидеров по заболеваемости - США, Бразилия, Индия и Россия.

