В Польше выдвинули официальные обвинения экс-главе Укравтодора

Окружная прокуратура Варшавы предъявила обвинения бывшему руководителю Укравтодора Славомиру Новаку. Об этом сообщает агентство PAP во вторник, 21 июля.



Новака доставили сегодня утром в прокуратуру и предъявили обвинения в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции.



Экс-главу Укравтодора подозревают в вымогательстве и получении имущественных и личных выгод в обмен на предоставление частным субъектам контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании средств, полученных во время этих преступлений.



"В результате он получил 1,3 млн злотых (почти 300 тыс. евро – ред.)", – сказала пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы Мирослава Хыр.



Указано, что часть денег Новак потратил на покупку автомобиля Range Rover Velar (310 тысяч злотых) и картины (56 тысяч злотых).



Также Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.



Задержанные вместе с Новаком Дариуш З. и Яцек П. заслушали обвинения в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод.

