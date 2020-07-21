Великобритания: Россия пыталась повлиять на шотландский референдум

Комитет по деятельности служб разведки и безопасности парламента Великобритании утверждает, что Россия пыталась оказать влияние на референдум 2014 года о независимости Шотландии. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 21 июля, докладе комитета Соединенного Королевства со ссылкой на некие комментарии из открытых источников.



В документе со ссылкой на "заслуживающие доверие комментарии" говорится, что Россия организовала кампанию по оказанию влияния на референдум о независимости Шотландии 2014 года. Такие действия России называются "первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы".



Тем временем, посол РФ в Великобритании Андрей Келин, в недавнем интервью журналистам заявлял, что Россия интересуется лишь развитием связей с шотландским бизнесом.

