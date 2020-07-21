Большинство украинцев не поддерживают рынок земли и легализации казино

Украинцы в рамках соцопроса высказали свое отношение к принятым парламентом решениям. Результаты опроса группы Рейтинг были опубликованы во вторник, 21 июля.



Так, за уголовную ответственность за "не персональное голосование" и незаконное обогащение выступили 89 и 90% украинцев. Многие опрошенные одобрили отмену депутатской неприкосновенности (79%), предоставление добровольцам статуса участника войны (78%), кредиты для предпринимателей по ставкам 5-7-9% (77%) и узаконивание добычи янтаря (73%).



В то же время меньше всего украинцев поддержало решения о легализации казино и игровых автоматов, а также о введении рынка земли - против высказались 61 и 60%. В то время как поддержали эти инициативы лишь около четверти респондентов.



Стоит отметить, что большинство решений парламента нашли поддержку у поклонников разных политических партий и разных возрастных групп. Решение об упрощении поступления в украинские вузы выпускников с оккупированных территорий нашло поддержку у большинства украинцев вне зависимости от возраста, но при этом его не поддержали поклонники партии Европейская солидарность. А решение о предоставлении добровольцам статуса участника военных действий было одобрено большинством избирателей, кроме приверженцев ОПЗЖ - там эта инициатива набрала только 56% голосов.



В свою очередь среди тех, кто все же поддержал легализацию игорного бизнеса и рынок земли, оказалось больше молодежи в возрасте до 35 лет, а также поклонников партий Слуга народа, Европейская солидарность и Голос.



Соцопрос был проведен 16-17 июля среди 2000 украинцев в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, кроме временно неподконтрольных территорий. Метод опроса - телефонные интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность не более 2,2 %.

