Большая половина украинцев не доверяет Зеленскому – опрос

52% респондентов, опрошенных центром "Социальный мониторинг" в июле, не доверяют Президенту Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини. Доверяют Президенту 40,5% опрошенных. В свою очередь Кабинету Министров не доверяют 74,1% респондентов, доверяют - 19,6%.



Верховной Раде не доверяют 76% опрошенных, доверяют - 18,7%.



Прокуратуре не доверяют 72,7% опрошенных украинцев, доверяют - 15,6%.



Также 64,1% респондентов не доверяют Национальной полиции, доверяют ей 27,8%.



При этом больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам - 64,7% (не доверяют - 27,5%).



Опрос проводился с 8 по 15 июля среди 3 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом face-to-face.



Статистическая погрешность выборки не превышает 1,9%.

