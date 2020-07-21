На киевском рынке взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства

Взрывотехники в Киеве обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский", сообщил мэр столицы Виталий Кличко.



"Друзья! Только что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский". Около 12:00 дня аноним сообщил по линии "102" о минировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26", - написал Кличко на странице в Фейсбуке.



Он добавил, что правоохранители и взрывотехники проверили информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали, периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели.



"Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили", - добавил он.



В свою очередь отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что столичные правоохранители проверяют сообщение о минировании площади возле станции метро "Минская", сейчас территория перекрыта.



"Сегодня полицейские получили информацию о минировании площади перед станцией метро "Минская" в Оболонском районе столицы", - говорится в сообщении



Отмечается, что информация зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений.



"Во время проверки территории взрывотехники возле одного из киосков обнаружили подозрительную коробку. Для безопасности ее обезвредили на месте. Остатки изъяты на экспертизу", - добавили правоохранители.

