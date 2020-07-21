На киевском рынке взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства
Взрывотехники в Киеве обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский", сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"Друзья! Только что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский". Около 12:00 дня аноним сообщил по линии "102" о минировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26", - написал Кличко на странице в Фейсбуке.
Он добавил, что правоохранители и взрывотехники проверили информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали, периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели.
"Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили", - добавил он.
В свою очередь отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что столичные правоохранители проверяют сообщение о минировании площади возле станции метро "Минская", сейчас территория перекрыта.
"Сегодня полицейские получили информацию о минировании площади перед станцией метро "Минская" в Оболонском районе столицы", - говорится в сообщении
Отмечается, что информация зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений.
"Во время проверки территории взрывотехники возле одного из киосков обнаружили подозрительную коробку. Для безопасности ее обезвредили на месте. Остатки изъяты на экспертизу", - добавили правоохранители.