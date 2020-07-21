Рада утвердила новые правила в "зеленой" энергетике

Верховная Рада на внеочередном заседани во вторник, 21 июля, 288 голосами приняла закон о снижении "зеленого" тарифа.



Закон предусматривает снижение тарифов для солнечных электростанций на 15%, для ветроэлектростанций – на 7,5% без пролонгации срока их действия.



Также правительство будет предусматривать в госбюджете финансирование гарантированному покупателю для оплаты электроэнергии по "зеленому" тарифу в размере не менее 20% прогнозной выработки на год.



Ожидается, что это поможет снизить прогнозируемый дефицит баланса ГП Гарантированный покупатель на 6,4 млрд грн в год.

