Рада утвердила новые правила в "зеленой" энергетике
Верховная Рада на внеочередном заседани во вторник, 21 июля, 288 голосами приняла закон о снижении "зеленого" тарифа.
Закон предусматривает снижение тарифов для солнечных электростанций на 15%, для ветроэлектростанций – на 7,5% без пролонгации срока их действия.
Также правительство будет предусматривать в госбюджете финансирование гарантированному покупателю для оплаты электроэнергии по "зеленому" тарифу в размере не менее 20% прогнозной выработки на год.
Ожидается, что это поможет снизить прогнозируемый дефицит баланса ГП Гарантированный покупатель на 6,4 млрд грн в год.
Источник: Корреспондент
15:49
Конгрессмены в США одобрили поправки к оборонному бюджету с новыми санкциями против "Северного потока 2"