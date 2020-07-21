Twitter и YouTube заблокировали аккаунты "луцкого террориста"

Twitter и YouTube заблокировали аккаунты Максима Плохого, захватившего в Луцке рейсовый автобус с пассажирами.



Об этом заявлено на его странице в Twitter.



"Действие учетной записи приостановлено", - указано на странице.



Канал "луцкого террориста" на YouTube также заблокирован.



Как сообщал Укринформ, сегодня утром на Театральной площади Луцка неизвестный, который представляется как Максим Плохой, захватил рейсовый автобус с пассажирами. В области введен оперативный план "Заложник", открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины.



По данным СБУ, в автобусе 10 пассажиров. Установлено настоящее имя подозреваемого в захвате заложников - Максим Кривош, он дважды судим, отсидел в общей сложности 10 лет за тяжкие преступления.



Территория центра Луцка перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции.



Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк для личной координации действий подразделений МВД в условиях чрезвычайного происшествия.

